Aboubakar'ın golü rekor kırdı

Beşiktaş camiasında herkes F.Bahçe galibiyetinin keyfini çıkartırken, en çok konuşulan isimlerin başında Aboubakar geliyor. Sezon başında 'sakatlığı' nedeniyle transfer edilmesi büyük tartışmalara yol açan Kamerunlu forvet, derbide attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.



SABRİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Aboubakar'ın derbide 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıktı. Aboubakar'ın bu golü Sabri Sarıoğlu'nun 20 metrenin altında atılan şutlar için 123 kilometre olan hız rekorunu da kırmış oldu. Sabri 18 metreden 123 kilometre hızla Antalyaspor ağlarını sarsmış, bu Süper Lig için 20 metrenin altındaki hızdaki goller için rekor olmuştu.

PORTO BİN PİŞMAN: KEŞKE GÖNDERMESEYDİK!

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı ve derbide attığı iki golle yıldızlaşan Aboubakar, Portekiz'de olay oldu. Porto taraftarları, Aboubakar'ın derbide 2 gol atmasının ardından futbolcunun gönderilmesini eleştirdi. Portekizli taraftarların Aboubakar yorumları şu şekilde;



GEÇEN sene Aboubakar'ın futbol hayatının bittiğini düşünmüştüm, yürüyemiyordu bile. Beşiktaş'ta 70 dakikayı zorla çıkartıyor ama müthiş goller attı!

ABOUBAKAR bizde sakat sakat oynadı. Keşke sakat oynamasaydı da onu göndermeseydik. En büyük hatası iyileşmeden oynamak istemesiydi.

ABOUBAKAR, Türkiye'de bizde bulamadığı şeyi buluyor: Devamlılık...

ABOUBAKAR, Türkiye'de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir atıyor. Futbol hayatının bittiğini söylemiştik. Futbolu bitiren birisi için hiç de fena değil...