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Tartışması bol derbi

Bir derbi daha bol tartışmalı bitti... Hakem ve VAR iki tarafı da memnun edemedi. F.Bahçeliler, ’ın 2. golü öncesi faul olduğu itirazında bulunurken, siyahbeyazlılar ise verilmeyen fauller ve penaltıya isyan etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

VAR dün iki tarafı da memnun edemedi. İlk yarıda Rıdvan'ın ceza alanına yakın noktada Pelkas'a arkadan omuz vurmasını hakem süzemezken VAR'dan da faul uyarısı gelmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

Fenerbahçelileri asıl isyan ettiren ise 20. dakikada 'ın ikinci golü öncesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Montero'nun Cisse'ye faul yaptığı itirazında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

Yine ilk yarıda bu kez Sosa'nın Mensah'ın ayağına basmasını hakem göremedi. Beşiktaşlılar faul beklerken hem hakem hem de VAR oralı olmadı. 38'de ise Sergen Yalçın hakem kararını beğenmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

Pelkas'ın Mensah'ı kontratakta çekerek indirmesini hakem Numanoğlu sarı kart ile cezalandırırken, Sergen Yalçın uzun süre neden avantaja bırakmadığı itirazında bulundu.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

43'te de Tissendrand'ın Larin'i ceza alanında çekmesinde Beşiktaşlılar, penaltı beklerken devam kararı çıktı.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

Siyah-beyazlılar, Larin'in ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonun da ağır olduğunu söylediler.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

Uzatma anlarında da F.Bahçe kalecisi Altay, topu uzaklaştırmak için orta sahaya geldi. Topu eliyle kontrol etti, fakat hakem yine kart göstermedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...)

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