Sergen Yalçın: Karakter sınavı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide oyuncularının müthiş bir karakter ortaya koyduğunun altını çizdi. Genç teknik adam, "Zor bir 90 dakika oldu çünkü 50'de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe iyi oyunculara sahip fizik gücü yüksek bir takım. Bugün oyuncularım ciddi bir karakter sınavı verdiler. Hepsinin ayağına sağlık. Lig uzun bir maraton ama bu maç üst sırada kalmak için önemliydi. Bu açıdan da iyi oldu. Kötü başladık sezona ama oyuncularımız ne istediğimizi anlamaya başladılar, daha iyi bir hale geldik" diye camiaya umut dağıttı.



TANSİYONUMUZ ÇIKTI!

Derbinin hakemlerine de tepki gösteren Yalçın şunları söyledi: "Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?. Larin'inki kırmızı ama Mert Hakan'ı neden atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? Kural bu. Kenarda 3 tane 90 dakika oynar gibi maç yönettik, tansiyonumuz çıktı."