Haberler Beşiktaş N’Sakala siftah yaptı

N’Sakala siftah yaptı

’ta 86’da oyuna giren Fabrice N’Sakala iki dakika sonra ağları sarstı. Kongolu futbolcu kariyerindeki ilk golünü ’ye attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
N’Sakala siftah yaptı

'ın sol beki Fabrice N'Sakala oyuna sonradan dahil olup rakibin fişini çeken isim oldu. formasını 128 maçta terleten Kongolu futbolcu 10 asist yapsa da hiç gol atamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu hem Beşiktaş formasıyla hem de 'de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı. Fransız ekibi Troyes'ta 103 maçta 5 asist yapıp gol atamayan Kongolu, ekibi Anderlecht'te ise 71 müsabakada 1 gol, 7 asistle oynamıştı.

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