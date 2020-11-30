N’Sakala siftah yaptı

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala oyuna sonradan dahil olup rakibin fişini çeken isim oldu. Alanyaspor formasını 128 maçta terleten Kongolu futbolcu 10 asist yapsa da hiç gol atamamıştı. 30 yaşındaki futbolcu hem Beşiktaş formasıyla hem de Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırmayı başardı. Fransız ekibi Troyes'ta 103 maçta 5 asist yapıp gol atamayan Kongolu, Belçika ekibi Anderlecht'te ise 71 müsabakada 1 gol, 7 asistle oynamıştı.