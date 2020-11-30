Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek önemli bir zafer elde ettiği karşılaşmaya teknik direktör Sergen Yalçın damga vurdu.



İki ezeli rakip Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı ve dev derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Tam 7 golün atıldığı maçta 1 tane de kırmızı kart çıktı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'dan gelirken, Fenerbahçe'nin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Papiss Cisse kaydetti.

15 YIL SONRA GELEN ZAFER!

Beşiktaş ezeli rakibinin sahasındaki yenilmezlik serisine son verdi. Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Kartal, son olarak yine 2005 yılında Pancu'nun kaleye geçtiği unutulmaz derbiyi aynı skorla kazanmıştı.



BÜYÜK COŞKU YAŞANDI!

Beşiktaş cephesi kazanılan 3 puanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın son düdüğünün ardından bütünleşti ve galibiyeti doyasıya kutladı.

SERGEN YALÇIN KENDİNDEN GEÇTİ!

Maç boyunca karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da tarihi zaferin ardından adeta kendinden geçti.



DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI!

Beşiktaş'ın 87. dakikada N'Sakala ile bulduğu golün ardından teknik heyet ve futbolcular büyük coşku yaşarken, Sergen Yalçın düşme tehlikesi yaşadı.