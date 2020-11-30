Haberler Beşiktaş Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

- arasındaki tarihi derbide olay görüntü! ...

ile arasındaki dev derbide kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçı 4-3 kazanan siyah-beyazlılar çok önemli bir galibiyet elde etti. 15 yıl sonra yine aynı skorla rakibini mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç yaşandı. Tarihi geceye siyah-beyazlıların teknik direktörü 'ın o görüntüsü damga vurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:33 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:33
Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

'ın 'yi 4-3 mağlup ederek önemli bir zafer elde ettiği karşılaşmaya teknik direktör damga vurdu.


Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

İki ezeli rakip Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı ve dev derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Tam 7 golün atıldığı maçta 1 tane de kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

'a galibiyeti getiren goller Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'dan gelirken, 'nin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

15 YIL SONRA GELEN ZAFER!
ezeli rakibinin sahasındaki yenilmezlik serisine son verdi. 'yi 4-3 mağlup eden Kartal, son olarak yine 2005 yılında Pancu'nun kaleye geçtiği unutulmaz derbiyi aynı skorla kazanmıştı.


Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI!
cephesi kazanılan 3 puanın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın son düdüğünün ardından bütünleşti ve galibiyeti doyasıya kutladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

SERGEN YALÇIN KENDİNDEN GEÇTİ!
Maç boyunca karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Teknik Direktörü da tarihi zaferin ardından adeta kendinden geçti.


Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI!
'ın 87. dakikada N'Sakala ile bulduğu golün ardından teknik heyet ve futbolcular büyük coşku yaşarken, düşme tehlikesi yaşadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki tarihi derbide olay görüntü! Sergen Yalçın...

Sevinçten çılgına dönen 48 yaşındaki teknik adamın bu görüntüleri tarihe geçen dev derbiye damga vurdu.

BİZE ULAŞIN