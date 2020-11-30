Emre Kocadağ: Yetersiz değiliz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi galibiyeti sonrasında 'yetersiz kadro' yorumlarına gönderme yaptı. Kocadağ, "Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 3, Trabzon'u 3, ligin flaş takımı olarak adlandırılan Fenerbahçe'yi de 4 golle, 10 kişiyle yenmek mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki 'yetersiz kadro, iyi transferler yapılamadı' algısına cevap" dedi. Asbaşkan Kocadağ, hakeme de tepki gösterip, "Hakemden memnun muyuz? Bence değiliz. Kamuoyu değerlendirir. Mert Hakan'a 2. sarı kartı vermemesi onu bile şaşırttı bence. Biz iyiydik bu akşam sahada" ifadelerini kullandı.