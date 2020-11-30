Haberler Beşiktaş Emre Kocadağ: Yetersiz değiliz

: Yetersiz değiliz

 Asbaşkanı , derbi galibiyeti sonrasında 'yetersiz kadro' yorumlarına gönderme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Emre Kocadağ: Yetersiz değiliz

Asbaşkanı , derbi galibiyeti sonrasında 'yetersiz kadro' yorumlarına gönderme yaptı. Kocadağ, "Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 3, Trabzon'u 3, ligin flaş takımı olarak adlandırılan 'yi de 4 golle, 10 kişiyle yenmek mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki 'yetersiz kadro, iyi transferler yapılamadı' algısına cevap" dedi. Asbaşkan Kocadağ, hakeme de tepki gösterip, "Hakemden memnun muyuz? Bence değiliz. Kamuoyu değerlendirir. Mert Hakan'a 2. sarı kartı vermemesi onu bile şaşırttı bence. Biz iyiydik bu akşam sahada" ifadelerini kullandı.

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