Souza’dan Sosa’ya kilit

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'ya derbide özel bir görev verilecek.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:26Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'ya derbide özel bir görev verilecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu Souza'yı, F.Bahçe orta sahasının etkili ismi Sosa'ya yakın oynatarak sarılacivertlilerin rahat bir şekilde oyun kurmasına engel olmaya çalışacak. Josef de Souza'nın F.Bahçe maçında savunma ağırlıklı bir futbol ortaya koyması beklenirken, Atiba'nın ise hücuma daha çok destek vereceği ifade edildi.