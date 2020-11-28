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'ın Brezilyalı yıldızı Josef de 'ya derbide özel bir görev verilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Souza’dan Sosa’ya kilit
'ın Brezilyalı yıldızı Josef de 'ya derbide özel bir görev verilecek. Teknik direktör , tecrübeli futbolcu Souza'yı, F.Bahçe orta sahasının etkili ismi 'ya yakın oynatarak sarılacivertlilerin rahat bir şekilde oyun kurmasına engel olmaya çalışacak. Josef de Souza'nın F.Bahçe maçında savunma ağırlıklı bir futbol ortaya koyması beklenirken, Atiba'nın ise hücuma daha çok destek vereceği ifade edildi.
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