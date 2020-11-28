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yine kayıp

Siyah-beyazlıların yıldızı Adem , zorlu F.Bahçe maçı öncesinde yine kayıplara karıştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:19 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Ljajic yine kayıp
Siyah-beyazlıların yıldızı Adem , zorlu F.Bahçe maçı öncesinde yine kayıplara karıştı. Bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen, sürekli sakatlığını bahane eden Sırp futbolcu derbi öncesi yine sıkıntı yaşadı. Önceki gün ağrılarını bahane ederek antrenmanı yarıda bırakan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son antrenmana da katılmadı. Sırp yıldız, 3 maç sonra ilk kez karşısında 18 dakika süre almıştı.
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