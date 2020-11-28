Ljajic yine kayıp

Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic, zorlu F.Bahçe maçı öncesinde yine kayıplara karıştı
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:19Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic, zorlu F.Bahçe maçı öncesinde yine kayıplara karıştı. Bir türlü beklenen seviyeye gelemeyen, sürekli sakatlığını bahane eden Sırp futbolcu derbi öncesi yine sıkıntı yaşadı. Önceki gün ağrılarını bahane ederek antrenmanı yarıda bırakan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, son antrenmana da katılmadı. Sırp yıldız, 3 maç sonra ilk kez Başakşehir karşısında 18 dakika süre almıştı.