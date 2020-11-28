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Kulübedeki güç N’Koudou

'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kulübedeki güç N’Koudou
'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak. N'Koudou, maçında son 25 dakika süre alarak ligde ilk kez sahaya çıktı. Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için sıkı bir şekilde çalışan yıldız futbolcunun idmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin keyfini yerine getirdi. Her geçen gün kondisyonunu artırarak kısa sürede ilk 11'deki yerini almak isteyen N'Koudou, derbiye kulübede başlayacağı ve 'ın en önemli yedek silahı olacağı belirtildi.
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