Kulübedeki güç N’Koudou

Beşiktaş'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:23Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın, F.Bahçe'ye karşı kulübesindeki gücü Kevin N'Koudou olacak. N'Koudou, Başakşehir maçında son 25 dakika süre alarak ligde ilk kez sahaya çıktı. Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için sıkı bir şekilde çalışan yıldız futbolcunun idmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin keyfini yerine getirdi. Her geçen gün kondisyonunu artırarak kısa sürede ilk 11'deki yerini almak isteyen N'Koudou, derbiye kulübede başlayacağı ve Sergen Yalçın'ın en önemli yedek silahı olacağı belirtildi.