Haberler Beşiktaş Hıncal Uluç'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

'in 10. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde başarılı bir grafik çizen , 'i yenerek moral bulan 'ı ağırlayacak. Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı , bu karşılaşma öncesi hakem atamasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte Hıncal Uluç'un derbiyle ilgili o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:57
Hıncal Uluç'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

Bravo Tatlı!..

Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.

Hıncal Uluç'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..

Hıncal Uluç'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

Serdar Tatlı "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" dedi.

Hıncal Uluç'tan çarpıcı derbi sözleri: Dışarıda mükemmel ama içeride eyyamcı...

Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi.
Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim..

BİZE ULAŞIN