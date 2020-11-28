Beşiktaşlı Gökhan Töre Fenerbahçe maçında yok!

Sağ alt adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Töre yarın oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:22Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bu zorlu mücadele önce Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Kartal, tecrübeli oyuncunun soleus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "25 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Gökhan'ın derbide forma giyemeyeceği ifade edildi.