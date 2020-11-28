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Beşiktaşlı maçında yok!

Sağ alt adalesinde zorlanma tespit edilen yarın oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaşlı Gökhan Töre Fenerbahçe maçında yok!
'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bu zorlu mücadele önce 'den kötü haber geldi. , tecrübeli oyuncunun soleus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "25 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. Gökhan'ın derbide forma giyemeyeceği ifade edildi.
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