Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

derbisinin şifresini çözdü!

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak Beşiktaş'ta planlarını galibiyet üzerine kurdu. Yalçın derbinin şifresini belirlerken, 5 maddeyi öne çıkardı. İşte Sergen Yalçın'ın derbi planı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

Beşiktaş Teknik Direktörü , gece-gündüz 'yi çalışıyor. Hafta başından bu yana oyuncularına saha içindeki taktiklerini ezberleten başarılı çalıştırıcı, diğer yandan da rakiplerinin en güçlü yanlarını nasıl etkisiz hale getireceklerinin çalışmasını yaptırıyor.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

Ezeli rakiplerinin adeta röntgenini çeken Teknik direktör , rakiplerini durdurmanın ve zayıf noktalarından faydalanmalarının yolunu 5 maddede bu şekilde özetledi:

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

1) duran top takımı, duran toplan en büyük silahları. Hücumda da, savunmada da en büyük silahları duran toplar. Duran toplarda Serdar, Aboubakar'ın; forvetleri ise stoperlerin. Alan savunması yok, adam adama savunma duran toplarda. Topu kornere vurmak yok. Ceza sahası çevresinde faul yapmak yok.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

2) Kanatlardan iyi geliyorlar. Caner Erkin bizim en büyük şansımız. Sürekli oradan top getirip orta yapmaya çalışacak. Kötü orta atmasını sağlamalıyız. Ayrıca Caner arkasını da boş bırakacak. Defansı düşünmeyecek. Ancak Diego Perotti'ye dikkat etmeliyiz, cin gibi. Penaltı alma konusunda uzman.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

3) takımı gol pozisyonuna çok rahat giriyor. Orta sahada oynayan Jose Sosa burada en kilit oyunculardan biri. Mensah'a burada büyük bir iş düşüyor. Oyunun hücum yönünden çok defansif yönünde kendisine ihtiyacımız var. Eğer Jose Sosa'yı kilitliyebilirse Fenerbahçe'yi çözebiliriz.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

4) Rakipten top çalma konusunda da çok başarılılar. Luis Gustavo bu ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Fiziği çok güçlü, ayakları uzun, her top hamle yapabiliyor. Onu gördünüz mü, üzerine gitmeyin. Etrafından pasla geçmeye çalışın. Ama ona yakın değil uzak pas atın, onu dışarıya doğru çekin.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

5) Gol şanslarındaki bitiricilikleri kötü değil. Adamlarda herkes gol atabiliyor. Şu anda kopup gitmemelerinin nedeni henüz gol atan forvet çıkaramamış olmaları. Ceza sahamız içine ve altı pasa asla sokmamaya çalışın.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

KULÜBEMİZ GÜÇLÜ
bu sezon 18 transfer yapmış olsa da Yalçın'a göre kendi kulübesi daha güçlü. Başarılı teknik adama göre elinde kanatlardan işi çözecek Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou var, ikisi de Premier Lig tecrübesi olan isimler.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin şifresini çözdü!

Ayrıca iyi bir Ljajic, Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Aynı şekilde eski kaptan Oğuzhan ile genç milli takımın forveti Güven' Yalçın'da elinde. Yalçın'a göre hazır olmaları durumunda bu 5 oyuncu derbide fark yaratabilecek isimler.

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