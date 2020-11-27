Hasic&Welinton takıma katıldılar

Kartal'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup da önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Domagoj Vida ve N'Sakala ise halen antrenmana çıkmıyor.