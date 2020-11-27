Haberler Beşiktaş Hasic&Welinton takıma katıldılar

Hasic&Welinton takıma katıldılar

Bşeiktaş'ta corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:59 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Hasic&Welinton takıma katıldılar

'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim da önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Domagoj Vida ve N'Sakala ise halen antrenmana çıkmıyor.

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