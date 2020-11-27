Kartal'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup da önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Domagoj Vida ve N'Sakala ise halen antrenmana çıkmıyor.
Hasic&Welinton takıma katıldılar
Bşeiktaş'ta corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic takımla birlikte çalışmalara başladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:59 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50