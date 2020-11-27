Ahmet Nur Çebi: Sahada konuşuruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve sarı-lacivertli takımın yaptığı transferler nedeniyle şampiyon ilan edilmesine tepki gösterdi. Başkan Çebi, "F.Bahçe, sezon başından beri transferlerden dolayı ligin şampiyonu ilan edildi. Bunun böyle olmayacağını, inşallah Beşiktaş'ın da yarışın içinde olduğunu göstermek istiyoruz, asıl hedefimiz bu. Yapılan transferler, fiyatlarıyla, adetleriyle bir takımın şampiyon yapılmasını gerektirmiyor. Böyle bir algıyı doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Şampiyonluk, matematiksel olarak kazanıldığında ilan edilebilir. Neden böyle bir algı yapıyorlar bilemiyorum ama bu algıyı yıkacağız. Beşiktaş iyi transfer yapamadı, bu yarışın içinde olmayacak algısını yıkmak en büyük arzumuz" dedi.

HAKEM KONUŞULMASIN

Derbiye genç bir hakem geliyor. Maç bittikten sonra maçın teknik olarak tartışılmasını ve hakemin hatasız yönetmesini diliyorum. Gelecek hakem arkadaşın adı F.Bahçeli futbolcu olarak adlandırılıyor, F.Bahçeli şirketlerde çalıştığı söyleniyor, bunların benim için önemi yok. Umuyorum ki hatalarının konuşulmadığı bir maç olur.

MOTİVASYONUMUZ İYİ

Beşiktaş iyi takım, hocasıyla, futbolcusuyla birlik beraberlik içinde. Ödemeler motivasyon olur mu, bu sezon hiçbir şey yapamayacağı iddia edilen bir takım olarak gösterilmesi, Beşiktaş için yeterli motivasyondur. Futbolcular bunları okuyor, futbolcular zekidir. Ne anlatılmak istendiğini görüp üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerdir.