Haberler Beşiktaş Victor Ruiz kaleyi şaşırdı

Victor Ruiz kaleyi şaşırdı

ile ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu 'ya taşıyan Ruiz, 'da kaleleri şaşırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Victor Ruiz kaleyi şaşırdı
ile ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu 'ya taşıyan Ruiz, 'da kaleleri şaşırdı. 'te forma giyen Ruiz, 9'uncu dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürürken; mücadeleyi Bilbao 4-0 kazandı. Lige iddialı başlayan Pellegrini yönetimindeki R. Betis ağır bir yenilgi aldı.
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