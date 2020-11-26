Victor Ruiz kaleyi şaşırdı

Beşiktaş ile ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Ruiz, İspanya'da kaleleri şaşırdı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:56Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş ile ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Ruiz, İspanya'da kaleleri şaşırdı. Real Betis'te forma giyen Ruiz, 9'uncu dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürürken; mücadeleyi Bilbao 4-0 kazandı. Lige iddialı başlayan Pellegrini yönetimindeki R. Betis ağır bir yenilgi aldı.