Beşiktaş Fenerbahçe'yi kanatlardan vuracak

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Bu sezon 8 maçta 13 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar için derbi büyük önem taşıyor. Başakşehir galibiyeti sonrası "Bu bize büyük moral oldu, özgüvenimiz geri geldi" diyen teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşılaşması için de "Başladığımız işi yarıda bırakmayalım" diyerek oyuncularından yeni bir zafer beklediğinin altını çizdi.

RACHID GHEZZAL'A ÖZEL İLGİ

Teknik direktör Yalçın'ın Pazar akşamı en büyük kozlarından biri 'kanatlar' olacak. Son haftaların formda ve skorer ismi Cyle Larin'e (4 maç 4 gol) çok güvenen başarılı teknik adam, Kanadalı oyuncudan yine hem etkili bir performans hem de gol ya da goller bekliyor. Yalçın'ın sağ kanattaki güvencesi de yeni transfer Rachid Ghezzal. Klasını konuşturmaya başlayan Ghezzal'a çok güvenen başarılı teknik adam, Başakşehir maçında alkış alan Cezayirli yıldızı "Bu senin maçın" diye motive ediyor.

DEFANS TOPARLANDI

Siyah-beyazlılarda kanatlarda görev yapacak isimler kadar, onları geriden destekleyecek oyuncular da Sergen Yalçın'ın galibiyet planında önemli rol üstlenmiş durumda. Karantina sürecini tamamlayan sağ bek Rosier'in dönüşü teknik heyeti en çok sevindiren gelişmelerden biri oldu. Rosier bu sezon çıktığı 3 maçta 2 asist yaptı. Savunmanın solunda ise hazır olursa N'Sakala, olmazsa genç Rıdvan forma giyecek. Sergen Yalçın'ın iki oyuncuyla ilgili kararını maç gününde vermesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇKMAYIN

Pazar günü F.Bahçe ile çok önemli bir derbi maçta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularından zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Yalçın, maça kadar futbolcularından dışarıya fazla çıkmamalarını, idman dışındaki vakitlerinde evde kalmalarını istedi.

MONTERO&NECiP iKiLiSiNi BOZMUYOR

Başakşehİr maçında forma giymeyen isimlerin durumları netleşmeye başladı.. Stoperlerlerden Welinton'un sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı, Vida'nın da derbiye yetişmesinin zor olduğu kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın son bir sürpriz olmazsa stoperde Başakşehir maçında olduğu gibi Montero ile Necip ikilisine şans vereceği öğrenildi.

DORUKHAN'DAN 'OZİ' MÜJDESİ

F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup müjdesini verdi. Bir süredir corona virüsü tedavisi gören Oğuzhan ile olan fotoğrafını paylaşan 24 yaşındaki futbolcu, "Coronayı da yendi geldi" notunu düştü.