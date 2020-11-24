Beşiktaş'ta eksikler dönüyor!

Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da corona virüsünden dolayı kullanamayan Kartal, bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı. Corona virüsü karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiye cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.



BÖYLE DEVAM

Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba, Ghezzal, Larin ve Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın Fenerbahçe maçına da yansımasını istiyor. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor.