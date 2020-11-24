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'ta eksikler dönüyor!

Siyah-beyazlılarda gözler pazar günü oynanacak derbisine çevrildi. Karantinası bitecek oyuncular derbide forma giyebilecek. 'ta cezalı Ersin ile Dorukhan dışında eksik isim yok.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Beşiktaş'ta eksikler dönüyor!

maçında kart cezası nedeniyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da corona virüsünden dolayı kullanamayan , bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı. Corona virüsü karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle , 'deki derbiye cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.

BÖYLE DEVAM
Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba, Ghezzal, Larin ve Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın maçına da yansımasını istiyor. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor.

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