Beşiktaş'ın Başakşehir'i devirmesinde Sergen Yalçın etkisi! O detay ortaya çıktı

Elinde hiç gerçek mevki stoper ve sağ bek olan isim kalmayan başarılı çalıştırıcı bu yüzden bekleyip savunarak değil, hücum ederek oynama kararı aldı. Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlattı. Maç Yalçın'ın kafasında kurduğu gibi oldu. Oyuncu değiştirene kadar Beşiktaş sahanın tek hakimi olarak öne çıktı. Ancak Ghezzal ve Rıdvan sakatlık riski, Cyle Larin yorulduğu ve Mensah da oyuna giremediği için alınınca siyah-beyazlı takım defans yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden siyah-beyazlılar son anlarda çekilmek zorunda kaldı. Bu yüzden de 2 gol yediler.