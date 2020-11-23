Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Başakşehir'i devirmesinde Sergen Yalçın etkisi! O detay ortaya çıktı

'ın 'i devirmesinde etkisi! O detay ortaya çıktı

’ın birçok eksiğine rağmen favori ’i devirmesi, Sergen hocanın hücum planında gizli... Teknik direktör , Başakşehir karşısında özellikle defans hattının tamamen değişmesi yüzünden tamamen hücuma yönelik bir oyun planı üzerinde çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:44 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın Başakşehir'i devirmesinde Sergen Yalçın etkisi! O detay ortaya çıktı

Elinde hiç gerçek mevki stoper ve sağ bek olan isim kalmayan başarılı çalıştırıcı bu yüzden bekleyip savunarak değil, hücum ederek oynama kararı aldı. 'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlattı. Maç Yalçın'ın kafasında kurduğu gibi oldu. Oyuncu değiştirene kadar sahanın tek hakimi olarak öne çıktı. Ancak Ghezzal ve Rıdvan sakatlık riski, Cyle Larin yorulduğu ve Mensah da oyuna giremediği için alınınca siyah-beyazlı takım defans yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden siyah-beyazlılar son anlarda çekilmek zorunda kaldı. Bu yüzden de 2 gol yediler.

BİZE ULAŞIN