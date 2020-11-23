Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor.

Kanadalı futbolcu, son olarak 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla gençlere taş çıkardı.

Futboluyla olduğu kadar hırsıyla da dikkat çeken 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, performansıyla tam tersi olarak zirvede yer aldı.

7 SEZONDA 7.75 MİLYON EURO ALDI

Sabah'ın derlediği habere göre; bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı.