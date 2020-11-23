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haberleri: 37'lik Atiba'dan dersi! Diğer yabancıları solladı

'ın 3-2 kazandığı maçına 1 gol, 1 asistle damga vuran , gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın en az kazanan yabancı futbolcusu olan 37 yaşındaki Kanadalı orta saha, takımda milyonlarca euro kazanan diğer lejyonerleri performansıyla solladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 01:02
Beşiktaş haberleri: 37'lik Atiba'dan futbol dersi! Yabancıları solladı

'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen , 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor.

Beşiktaş haberleri: 37'lik Atiba'dan futbol dersi! Yabancıları solladı

Kanadalı futbolcu, son olarak 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla gençlere taş çıkardı.

Beşiktaş haberleri: 37'lik Atiba'dan futbol dersi! Yabancıları solladı

Futboluyla olduğu kadar hırsıyla da dikkat çeken 37'lik futbolcu, takımın hep en az kazanan isimlerinden olmasına rağmen, performansıyla tam tersi olarak zirvede yer aldı.

Beşiktaş haberleri: 37'lik Atiba'dan futbol dersi! Yabancıları solladı

7 SEZONDA 7.75 MİLYON EURO ALDI
Sabah'ın derlediği habere göre; bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda 'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı.

Beşiktaş haberleri: 37'lik Atiba'dan futbol dersi! Yabancıları solladı

Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Net maaşlarda Hasic 225 bin Euro alacak olsa da imza parası da eklendiğinde Atiba'dan daha fazla gelir elde etmiş oluyor.

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