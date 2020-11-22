Terminatör!

Yıllar birbirini kovalıyor, herkes yaşlanıyor, Atiba Hutchinson ise sanki 'gençlik iksirini' içmiş gibi meydan okuyor. Kanadalı yıldız, Başakşehir karşısında yine döktürdü. 37 yaşındaki futbolcu yıllara inat mükemmel futboluyla eksik Kartal'ı art arda 4 maç kazanan Başakşehir önünde 3 puana taşıdı. Maçın başından son anına kadar konsantrasyonu üst düzeydeydi. Karşılaşma sonunda Atiba soyunma odasında alkışlarla karşılandı.

O NASIL BİR DEPAR

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Başakşehir kalesine yüklendiği bölümde perdeyi açan isim oldu. Önce 44. dakikada kornerden gelen topta arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1 dakika sonra bu defa kontratakta 50 metrelik inanılmaz bir depar attı. Bencillik yapmadı, Cyle Larin'e müthiş bir pas çıkardı. Kanadalı vatandaşı da meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturdu. Atiba maç boyunca hiç durmadı. Öyle ki dakikalar 90'ı gösterirken bile rakip ceza sahası içinde gol pozisyonu hazırladı.

HEYKELİ DİKİLSİN

Atiba yaş kısıtlanmasından dolayı sokağa çıkamayacak yaşa geldi hala maç alıyor. Helal olsun.

Atiba için yaş sadece bir sayı.

Yaş ilerledikçe daha çok güçleşiyor Atiba Hutchinson.

Atiba Hutchinson (37 yaş) profesyonellik nedir bunun timsali. Müthiş bir karakter.

Atiba'nın futbolu bıraktığı gün benim için yas günüdür.

Sayın Atiba diye başlayacağız yorumlara.

Beşiktaş yönetimi Atiba'nın heykelini dikmek için neyi bekliyor acaba.