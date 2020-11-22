Haberler Beşiktaş 6 değişiklik yaptı

6 değişiklik yaptı

cezalı, kovid ve sakatlar nedeniyle kadroda mecburi rotasyona gitti. Ancak doğru taktiğiyle işi çözdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
6 değişiklik yaptı
'ta teknik direktör için milli ara bir hayli zor geçti. Kaleci Ersin Destanoğlu cezalıydı, takımda ayrıca koronavirüsün yayılması sebebiyle birçok isim kadroya giremedi. Üstüne sakatlar da eklenince Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadro ile sahada olacağı merak ediliyordu. Başarılı çalıştırıcı, maçının 11'inden 6 ismi değiştirmek zorunda kaldı. Kalede Utku Yuvakuran oynadı, savunma dörtlüsü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan'dan oluştu. Önlerinde Josef oynadı. Hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larin şans buldu. En uçta ise 'ın güçlü golcüsü Vincent Aboubakar oynadı.
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