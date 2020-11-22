6 değişiklik yaptı

Sergen Yalçın cezalı, kovid ve sakatlar nedeniyle kadroda mecburi rotasyona gitti. Ancak doğru taktiğiyle işi çözdü.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:19Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'tateknik direktör Sergen Yalçın için milli ara bir hayli zor geçti. Kaleci Ersin Destanoğlu cezalıydı, takımda ayrıca koronavirüsün yayılması sebebiyle birçok isim kadroya giremedi. Üstüne sakatlar da eklenince Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadro ile sahada olacağı merak ediliyordu. Başarılı çalıştırıcı, Gaziantep maçının 11'inden 6 ismi değiştirmek zorunda kaldı. Kalede Utku Yuvakuran oynadı, savunma dörtlüsü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan'dan oluştu. Önlerinde Josef oynadı. Hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larin şans buldu. En uçta ise Kartal'ın güçlü golcüsü Vincent Aboubakar oynadı.