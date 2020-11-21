Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, zorlu rakibini devirip üst sıralara yaklaşmak istiyor. Müthiş bir form grafiği yakalayan turuncu-lacivertliler ise ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Başakşehir maçı Ümit Öztürk yönetiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

GÖKHAN TÖRE TEK ANTRENMANLA KADRODA



Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gökhan Töre, 2 maçlık aranın ardından kadroya döndü. Denizlispor maçının ardından sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, bu hafta takımla tek antrenman katılmasına rağmen eksik isimlerin çokluğu nedeniyle müsabaka kadrosuna alındı.



N'KOUDOU İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA



Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, bu sezon ilk kez lig karşılaşmasında kadroya girdi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki PAOK maçında görev alan N'Koudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu.



UTKU İĞNE İLE SAHADA



Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu'nun cezalı duruma düşmesinin ardından Başakşehir karşısında kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusuydu. Yedek kaleci Utku Yuvakuran'ın adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında kaleyi Emre Bilgin'in koruması gündeme gelmişti. Ancak Utku Yuvakuran, iğne ile Başakşehir mücadelesinde 11'deki yerini aldı.