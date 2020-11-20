Utku’nun sakatlığı Yalçın’ı korkuttu

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor. Ersin'in cezası nedeniyle kalede Utku Yuvakuran'ın oynaması beklenirken, genç kalecinin adalesinde hafif sakatlık olduğu ve Beşiktaş doktoru Murat Çevik'in Utku için seferlik ilan ettiği bildirildi. Utku iğneyle de olsa oynamak isterken gelişmeler takip edilecek. Utku oynayamazsa 16 yaşındaki Emre Bilgin forma giyecek.