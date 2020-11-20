Sergen Yalçın taktiği belirledi! Başakşehir maçını böyle kazanacak | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasının taktiği belli oldu. Son dönemde corona virüsü ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanan siyah- beyazlılar, yeni bir sistemle mücadele edecek. Beşiktaş'ta özellikle defans oyuncularının neredeyse tamamına yakınının corona virüsüne teslim olması üzerine teknik direktör Sergen Yalçın farklı bir oyun kurgusu üzerinde çalışıyor. Elinde hiç gerçek mevki stoper ve sağ bek olan isim kalmayan başarılı teknik adam bu yüzden bekleyip savunarak değil, hücum ederek oynama kararı aldı.

KONTROL BİZDE OLACAK

Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlatan başarılı teknik adam Yalçın "Kontratakları savunmak ise zayıf karınları. Ancak biz bunu değerlendiremeyeceğiz, çünkü hücum edeceğiz. Geriye çekilerek onlara topla oynama imkanı tanımayacağız. Oyunun kontrolünü mutlaka elimizde tutmamız gerekiyor. Gol yollarında etkili olmamız için de hücum ağırlıklı bir sistemle mücadele edeceğiz" diyerek oyuncularını motive ediyor.

YALÇIN'DAN KRİTİK UYARILAR

Milli ara dönüşünde Başakşehir'le oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eksiklerine rağmen teslim olmayı kabul etmediğini oyuncularına anlattı. Başarılı teknik adam takım olarak eksiklerinden tek tek bahsederken, yarın oynanacak olan zorlu mücadele yapmamaları gerekenlerini de oyuncularını şöyle sıraladı:

-Hücum edeceğimiz için ofsayt taktiğinde hata yapamayız.

-Yetenekli oyunculara karşı savunma konusunda sorunumuz var, sert olacağız.

-Kanatlardan geldiklerinde öndeki oyuncu mutlaka geriye yardım etmeli.

-Ceza sahası dışından şut çektirmemeliyiz, kesinlikle bunu yapmamalıyız