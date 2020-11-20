İsminiz yeter

Başakşehir hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Yalçın, görev vereceği 11'i netleştirmeye başladı. Zorlu mücadele öncesinde teknik heyeti, savunmadaki futbolcuların yokluğu düşündürüyor. Vida, Welinton ve Rosier oynayamayacak. Necip'in forma giymesi beklenirken, N'Sakala ile ilgili karar ise maç günü verilecek.

NECİP UYSAL GERİ DÖNDÜ

Ancak iki oyuncunun da antrenman eksikliğinden dolayı 11'de olma şansları düşük görünüyor. Rosier'in yokluğunda ise sağ bek için birinci aday Nicep Uysal, alternatifi Dorukhan Toköz. Sol bekin Rıdvan Yılmaz'a emanet edilmesi bekleniyor. Stoperde hafta içindeki antrenmanlarda o bölgede denenen Josef ile Montero ikilisinin oynama ihtimali yüksek.