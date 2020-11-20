Haberler Beşiktaş Cyle Larin kenara geçti

Cyle Larin kenara geçti

Siyah-beyazlıların golcü isimlerinden Cyle Larin, maçında kanatta görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Cyle Larin kenara geçti

Siyah-beyazlıların golcü isimlerinden Cyle Larin, maçında kanatta görev yapacak. Forvette Aboubakar'ı oynatacak olan 'ın, Kanadalı oyuncusuna sol kanatta şans vereceği ifade edildi. Sağ kanatta Rachid Ghezzal'ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Aboubakar bekleneni veremezse Larin bu kez forvet mevkiine kaydırılacak.

BİZE ULAŞIN