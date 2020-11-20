Cyle Larin kenara geçti

Siyah-beyazlıların golcü isimlerinden Cyle Larin, Başakşehir maçında kanatta görev yapacak. Forvette Aboubakar'ı oynatacak olan Sergen Yalçın'ın, Kanadalı oyuncusuna sol kanatta şans vereceği ifade edildi. Sağ kanatta Rachid Ghezzal'ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Aboubakar bekleneni veremezse Larin bu kez forvet mevkiine kaydırılacak.