Siyah-beyazlıların golcü isimlerinden Cyle Larin, Başakşehir maçında kanatta görev yapacak. Forvette Aboubakar'ı oynatacak olan Sergen Yalçın'ın, Kanadalı oyuncusuna sol kanatta şans vereceği ifade edildi. Sağ kanatta Rachid Ghezzal'ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Aboubakar bekleneni veremezse Larin bu kez forvet mevkiine kaydırılacak.
Cyle Larin kenara geçti
Siyah-beyazlıların golcü isimlerinden Cyle Larin, Başakşehir maçında kanatta görev yapacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50