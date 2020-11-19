Tahkim Kurulu Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadI!

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada genç kaleci Ersin Destanoğlu, kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlılar, Destanoğlu'nun PFDK'dan aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça düşürülmesi için TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, genç kaleciye verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Ersin Destanoğlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.