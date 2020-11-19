Rotasyon vakti

Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Başakşehir karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu karşılaşmada yepyeni bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Bunun birçok nedeni bulunurken, en önemli gerekçe ise koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması... Bunun dışında kart cezası ve sezon başından bu yana bazı oyuncuların bir türlü istenilen performansı sergileyememesi de kadroda büyük bir rotasyon olmasını mecbur kılmış durumda.

YEPYENİ SAVUNMA

Kaleci Ersin'in kırmızı kart cezası nedeniyle bu hafta kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak. Rosier'in son yapılan testinin negatif çıkmaması durumunda sağ bekte son testi negatif çıkan Necip oynayacak. N'Sakala'nın son testi negatif çıktığı için bu bölgede ya N'Sakala ya da Rıdvan forma giyecek. Vida'nın olmaması nedeniyle savunmanın göbeğinde Montero-Josef ikilisi görev yapacak. Kanatlarda Larin ve Ghezzal'ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken; orta üçlüde Atiba, Mensah ve Oğuzhan; forvette de Aboubakar forma giyecek.

KARANTİNA KARARI BEKLENİYOR

Başakşehir maçı öncesinde teknik patron Sergen Yalçın'ın gözü kulağı N'Sakala ve Necip'in üzerindeydeydi. İkinci testleri negatif çıkan bu oyuncularla ilgili olarak karantina kararı 14 günden 10 güne çekilirse, Başakşehir maçında forma giyebilecekler. Böyle bir durumda Yalçın; N'Sakala'yı savunmada, Necip'i ise sağ bekte oynatacak. Aksi taktirde sağda Dorukhan, solda Rıdvan forma giyecek; Josef de Souza'nın yanında da ise Montero şans bulacak.