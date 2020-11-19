Dervişoğlu için Torunoğulları!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sırtı dönük, top indirebilen, arkadaşlarına boş alanlar açabilen aynı zamanda skorda üretebilen bir forvet oyuncusu üzerinde duruyor. Bu tanıma uyan eski yıldızı Cenk Tosun'la ilgilenen siyah-beyazlılar, Ümit Milli Takım'ın yıldızı Halil Dervişoğlu'na da kanca attı. Genç golcü için yönetici Erdal Torunoğulları devrede.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:37 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50