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Dervişoğlu için Torunoğulları!

Beşiktaş Teknik Direktörü sırtı dönük, top indirebilen, arkadaşlarına boş alanlar açabilen aynı zamanda skorda üretebilen bir forvet oyuncusu üzerinde duruyor. Bu tanıma uyan eski yıldızı 'la ilgilenen siyah-beyazlılar, 'ın yıldızı 'na da kanca attı. Genç golcü için yönetici Erdal Torunoğulları devrede.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:37 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Dervişoğlu için Torunoğulları!
Beşiktaş Teknik Direktörü sırtı dönük, top indirebilen, arkadaşlarına boş alanlar açabilen aynı zamanda skorda üretebilen bir forvet oyuncusu üzerinde duruyor. bu özelliklere uymasa da Beşiktaş'ın gündeminde. Başkan bizzat canlı yayında açıkladı. Yalçın'ın talebine uymasa da da, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi. Aynı zamanda vatandaşı da olan ve Halil'i ailece tanıyan Erdal Torunoğulları bizzat bu operasyonla ilgileniyor. Sergen Yalçın'a ise, "Cenk'e 1.5 yılda ödeyeceğimiz maaşıyla bonservisini bile alabiliriz" denildi.
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