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'tan Tahkim Kurulu'na sert sözler! ...

Kulübü, genç kaleci 'nun 2 maçlık cezasının onanmasına tepki gösterirken, " Tahkim Kurulu'nun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:23
Beşiktaş'tan TFF Tahkim Kurulu'na sert sözler! Ersin Destanoğlu...

Kulübü, () Tahkim Kurulu'nun, tarafından kalecileri 'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 'in 8. haftasında FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." denildi.

Alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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