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'ta bilmecesi! maçında...

'ta maçı öncesi 'in durumu kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. , salı günkü idmanda sakatlanan, çarşamba günü ise takımla çalışan Sırp yıldızla ilgili son kararını maç satinde verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:26 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Adem Ljajic bilmecesi! Başakşehir maçında...

Siyah-beyazlılarda 'in durumu kelimenin tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda. Sezon başından bu yana fazla şans bulamayan Sırp yıldız için önceki gün yaptığı açıklamada, "Yedek kalmayı sorun etmiyor sanırım, benimle bir kez bile konuşmadı!" diyerek Ljajic'in durumunun belirsizliğini açıkça ortaya koydu.

DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

Önceki gün idmanda sakatlanan, dün ise takımla çalışan Ljajic bu hafta ilk 11'de oynayabilir, maça kulübede başlayabilir, hatta kadroya bile alınmayabilir. Tecrübeli teknik adam Ljajic'le ilgili son kararını maç günü verecek.

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