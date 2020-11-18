Elneny de pozitif

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Arsenal'in yıldızı Elneny'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:14Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Arsenal'in yıldızı Elneny'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. MısırFutbol Federasyonu, Elneny için koronavirüs protokollerinin devreye girdiğini açıkladı. Mısır'ın bir başka yıldızı Salah'ın da koronavirüs testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı.