Haberler Beşiktaş Elneny de pozitif

de pozitif

Geçen sezon 'ta kiralık olarak forma giyen 'in yıldızı 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Elneny de pozitif
Geçen sezon 'ta kiralık olarak forma giyen 'in yıldızı 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Federasyonu, Elneny için koronavirüs protokollerinin devreye girdiğini açıkladı. Mısır'ın bir başka yıldızı Salah'ın da koronavirüs testi geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı.
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