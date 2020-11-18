Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber geldi! Mario Balotelli...

Daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi takımların formasını giyen ve son olarak Brescia'da oynayan Mario Balotelli, 2020-21 sezonuna kulüpsüz başlamıştı.

Devasa yeteneklerine karşın istikrarsız futbolu ve kaotik özel hayatı nedeniyle hiçbir kulüpten tam not alamayan Balotelli, sezonun 2. yarısında yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Şu anda İtalya 2. Ligi'den bir kulüpte çalışmalarını sürdüren Balotelli için uzun süredir Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın, golcü futbolcuyu veto etmesine karşın ilerleyen zamanlarda olumlu yanıt vermişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Brezilya'da Vasco da Gama, Mısır'dan Pyramids takımının da kendisine talip olduğu bilinen Mario Balotelli için yepyeni bir fırsatın ortaya çıktığı ifade edildi. Sky Sports, konu ile ilgili yazdığı haberde İtalyan golcüye İngiltere Championship takımlarından Barnsley'in talip olduğunu duyurdu.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Aktarılan bilgilere göre şu anda Barnsley yetkilileri Chien Lee ve Paul Conway, hem Balotelli hem de menajeriyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.