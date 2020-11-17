Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor'da başarının mimarı teknik direktör Çağdaş Atan oldu. Kariyerinin ilk teknik adamlık deneyimine muhteşem başlayan Atan, geçtiğimiz sezonlarda yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.