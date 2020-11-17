Haberler Beşiktaş Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

'dan paylaşımı!

Teknik Direktörü , geçmiş sezonlarda yardımcılığını yaptığı 'la ilgili övgü dolu bir paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın ile çektirdiği bir fotoğrafını kullanıp, "Ustam" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:49
Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Aytemiz 'da başarının mimarı oldu. Kariyerinin ilk teknik adamlık deneyimine muhteşem başlayan Atan, geçtiğimiz sezonlarda yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü 'la ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, , , , Alanyaspor, ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.

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