Haberler Beşiktaş Kartal'da kritik gün! Corona virüsü...

'da kritik gün! Corona virüsü...

'ta bugün yapılacak olan 2. corona virüsü testlerinin sonuçları merakla bekleniyor. Rosier, N’Sakala ve ’in testleri negatif çıkar ve izolasyon süreci 10 güne inerse maçına yetişecekler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 01:23
Kartal'da kritik gün! Corona virüsü...

için bugün son derece önemli bir gün… Siyah-Beyazlı takımda bugün herkese yeniden Covid-19 testi uygulanacak. Bu test özellikle savunma hattında corona virüsüne yakalanan oyuncular açısından büyük önem taşıyor.

3 FUTBOLCU BU TESTE BAĞLI!

Takvim'de yer alan habere göre; başta Rosier olmak üzere N'Sakala ve 'in durumları bu test sonucuna göre belirlenecek. Eğer testler negatif çıkar ve izolasyon süreci 10 güne indirilirse bu takdirde bu futbolcuların maçında forma giymelerinde bir engel kalmayacak. Yine virüse yakalanan Oğuzhan'ın da testi bu kez negatif çıkarsa o da takımındaki yerini alabilecek. Bu nedenle testlerin sonucu çok büyük önem taşıyor.

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