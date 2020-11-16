Haberler Beşiktaş Cenk Tosun transferi o isme bağlı! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

transferi o isme bağlı! | Son dakika haberleri

Ara dönemde 'a kiralanacağı konuşulan 'la ilgili İngiliz basınından ilginç bir iddia geldi. 90min sitesi, Everton'ın, 'nin forveti 'le ilgilendiğini ve bu transferi bitirmesi durumunda da milli yıldızı siyah-beyazlılara göndereceğini ileri sürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Cenk Tosun transferini Milik bitirecek! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Ara dönemde 'a kiralanacağı konuşulan 'la ilgili İngiliz basınından dolaylı bir iddia geldi.

Cenk Tosun transferini Milik bitirecek! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

90min sitesi, Everton'ın 'nin forveti 'le ilgilendiğini bu transferi bitirmesi durumunda da 'u 'a göndereceğini ileri sürdü.

Cenk Tosun transferini Milik bitirecek! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

"Everton patronu Carlo Latince'nin gözü Milik'te. Everton, 26 yaşındaki forvet için ocak ayında bir indirimli fiyat anlaşması önerdi" denilen haberde "Bu durumda da eski bağlantılı olduğu kulübünde yeni bir başlangıç yapabilir" yorumunda bulunuldu.

Cenk Tosun transferini Milik bitirecek! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

-Cenk flörtü Ada basınında daha önce de yankılanmış ve 29 yaşındaki golcünün yarım dönem için siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali olduğu belirtilmişti.

Cenk Tosun transferini Milik bitirecek! | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

İki kulüp arasında kiralama görüşmeleri yapıldığı kaydedilmişti.

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