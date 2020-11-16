Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kamerun'da coştu! Bir gol daha...

Sezon başında geri döndüğü Beşiktaş formasıyla lige istediği gibi başlayamayan Vincent Aboubakar, milli takımda ise tam tersi bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ülkesi Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçı boş geçmedi.

74 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, 26. dakikada attığı golle rakibin direncini kırarken, galibiyette başrol oynadı.

Kamerun'un maçtaki diğer golü ise 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi.

Ev sahibi Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükselterek liderliğini perçinledi. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIMDA 2 MAÇTA 3 GOL!

Kamerun'un 12 Kasım Pazar günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta da iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu karşılaşmada da fileleri sarsarak milli takımdaki gol sayısını 3'e çıkardı.