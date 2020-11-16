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'ı savunması batırdı! İşte o istatistik

, 1 maç eksiğine rağmen rakipleri kadar gol attı ama 7 puan geride kaldı. Takımın 11. sırada olmasının nedeni savunmanın eseri.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ı savunması batırdı! İşte o istatistik

'ın bu sezonki puan kayıplarında en büyük pay savunmanın... Beşiktaş bu sezon ligde 10 gol bulurken, 2. sıradaki 'den 2, 3. basamaktaki G.Saray'dan 1 gol az attı. Üstelik bay geçtiği hafta nedeniyle bir maçı da eksik... Fakat rakipleriyle arasındaki puan farkı 7'ye kadar yükseldi. Bu da gözleri bir kez daha defans oyuncularına çevirdi. Siyah-beyazlı takım, ezeli rakipleri kadar gol atmasına rağmen aynı puanı yediği goller yüzünden toplayamadı.

SON ÇARE NECİP-ATIBA!

14 sezon sonra eksi averaja düşülmesi, asıl sıkıntının hücum değil, savunmada olduğunu gösterdi. Bir de bunların üstüne defans oyuncularında çıkan pozitif vaka zaten kötü olan savunma hattını iyice sarstı. Zorlu maçı öncesinde teknik ekip bu sıkıntıya çözüm arıyor. 'ın son ihtimal olarak ve Atiba'yı stoperde oynatmayı düşündüğü belirtiliyor.

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