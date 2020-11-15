Haberler Beşiktaş Vincent Aboubakar'dan Paris Saint Germain'e transfer mesajı!

'dan Paris Saint Germain'e mesajı!

'ın golcü futbolcusu , Paris Saint Germain teknik direktörü Thomas Tuchel'e mesajı gönderdi. İşte o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 12:00
Vincent Aboubakar'dan Paris Saint Germain'e transfer mesajı!

'ın Kamerunlu golcüsü , Paris Saint Germain'de kiralık forma diyen Danilo ile alakalı konuştu.

Porto'da Danilo ile beraber oynayan Aboubakar, teknik direktörü Tuchel'e mesaj gönderdi ve "Danilo PSG'de kalmayı hak ediyor." dedi.

Aboubakar, "Ah Danilo! Kaptanım. Ona çok saygı duyuyorum. Özetlemek gerekirse o bir lider ve süper bir insan. Güçlü bir kişiliğe sahip, kendine güveni tam. Nasıl güçlü kalacağını da biliyor. İhtiyaç dahilinde takım arkadaşlarına yardımda bulunabiliyor. O, PSG'de olmayı ve orada kalmayı hak ediyor. Ayrıca Portekiz milli takımında da oynuyor. Kendisine zaman verilmeli." dedi.

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