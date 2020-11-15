Transfer haberi: Beşiktaş'ta Peres sürprizi!

Beşiktaş'ta gözler Ocak ayında yapılacak olan ara transfer dönemindeki takviyelere çevrilmiş durumda. Özellikle kanat oyuncuları konusunda sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, girişimlerini bu bölge üzerinde yoğunlaştırmış durumda. 2020-2021 sezonuna istediği gibi başlayamayan ve transfer dönemi de umduğu gibi geçmeyen siyah-beyazlılar, yeni bir futbolcuya daha yöneldi. Bu ismin de Roma'da görev yapan sağ kanat Bruno Peres olduğu ortaya çıktı.



YENİ SÖZLEŞME YOK

Serie A ekibi Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Peres için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mevcut sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erecek Peres'in kulübünden yeni sözleşme beklediği ancak Romalı yetkililerin oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmayacağı ifade edilirken; İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Peres için Beşiktaş'ın devreye girdiği belirtildi. Brezilyalı kanat oyuncusu için ayrıca Spartak Moskova da devrede.



KADEMESİ GÜÇLÜ

Bruno Peres sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor. Tüm kanadı kullanabiliyor. Driplingleri ve sprint gücüyle rakip savunmalar için tam bir kabus. Sağ ayağını çok iyi kullanıyor. Saha görüşü de yüksek. Dripling halindeyken boştaki arkadaşlarını bu özelliği sayesinde rahatlıkla topla buluşturabiliyor. Hücum prese yatkın bir yapısı var. Sağ bekte oynadığı zaman çabukluğuyla ters kademelere başarıyla giriyor.



Peres, kulüp kariyerinde 247 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandıran Brezilyalı oyuncu, 25 kez de asist yaptı ve toplamda 42 gole direkt olarak katkıda bulundu. Toplam 42 kez sarı kart gören Peres, 1 kez de çift sarıdan kırmızı kart gördü.