Sergen Yalçın'dan tatlı sert: Bu fırsat kaçmaz

Milli maç arasından sonra Beşiktaş'ın önünde Başakşehir ve Fenerbahçe'ye başlayan çok zorlu bir fikstür var. Herkese göre bu çok zorlu bir fikstür, teknik direktör Sergen Yalçın'a göreyse bunlar fırsat maçları. Elindeki oyuncularla bir görüşme yapan başarılı teknik adam, "Bu maçlar sizin için de benim içinde kendimizi ispat maçları olacak. Alacağımız puanlar bizim de şampiyonluk yarışı içinde olduğumuzun kanıtı olacak. Özellikle ilk iki maçta eski gücümüzü sergilemeye mecburuz, aksi halde hesaplar alt üst olur" dedi.