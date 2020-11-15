Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan tatlı sert: Bu fırsat kaçmaz

'dan tatlı sert: Bu fırsat kaçmaz

arasından sonra 'ın önünde ve 'ye başlayan çok zorlu bir fikstür var. Herkese göre bu çok zorlu bir fikstür, 'a göreyse bunlar fırsat maçları. Elindeki oyuncularla bir görüşme yapan başarılı teknik adam, "Bu maçlar sizin için de benim içinde kendimizi ispat maçları olacak. Alacağımız puanlar bizim de şampiyonluk yarışı içinde olduğumuzun kanıtı olacak. Özellikle ilk iki maçta eski gücümüzü sergilemeye mecburuz, aksi halde hesaplar alt üst olur" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Sergen Yalçın'dan tatlı sert: Bu fırsat kaçmaz

arasından sonra 'ın önünde ve 'ye başlayan çok zorlu bir fikstür var. Herkese göre bu çok zorlu bir fikstür, 'a göreyse bunlar fırsat maçları. Elindeki oyuncularla bir görüşme yapan başarılı teknik adam, "Bu maçlar sizin için de benim içinde kendimizi ispat maçları olacak. Alacağımız puanlar bizim de şampiyonluk yarışı içinde olduğumuzun kanıtı olacak. Özellikle ilk iki maçta eski gücümüzü sergilemeye mecburuz, aksi halde hesaplar alt üst olur" dedi.

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