Beşiktaş'ta kritik görüşme! Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a mesaj

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı özel görüşmede hocasının sonuna kadar yanında olduğunun altını çizerken, kredisinin sonsuz olduğunu da ifade etti. Bu yola beraber çıktıklarını ve dönüşün de olmadığını ifade eden Başkan Çebi'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Camiamız bana Başkan olarak teveccüh gösterirken, taraftarımız da hoca olarak seni bağrına basıyor. Oyunculara moral ver, motive et, özgüven sağla. Performanslarını yükseltmek senin işin. Bunun geçen sene yaptın, yapabildiğini gösterdin; yine yapabilirsin. Al karşına al ve konuş, 'Size güveniyorum' de. Arkadaş ol, otorite koy. Cezaysa ceza, ödülse ödül.. Futbolcular seni seviyor. Çünkü onlara saha dışında serbestlik veriyorsun. Kırılmalar yaşanan zamanlarda antrenörlüğün saha dışı vasıflarını ortaya koy. Gidişattan etkilenme. Kredin sonsuz, sonuna kadar yanındayım.