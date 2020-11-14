Haberler Beşiktaş Kartal'dan sürpriz transfer girişimi!

'dan sürpriz girişimi!

Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan , yönetimden bir stoper takviyesi isterken, scout ekibi bu ismi Makedonya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, scout ekibinin raporu doğrultusunda Kuzey Makedonya 'nın 26 yaşındaki stoperini gündemine aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

'e beklediği gibi bir başlangıç yapamayan 'ta gözler şimdiden transfere çevrildi.

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

Siyah-beyazlı yönetim, özellikle defans hattında yapılan büyük hatalar nedeniyle ara dönemi çalışmalarına hız verdi.

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor.

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor.

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

SÜRPRİZ İSİM BEJTULAI!

Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise Kuzey Makedonya 'nın stoperi Egzon Bejtulai oldu

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

'ın Kuzey Makedonya'nın 'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.

Kartal'dan stoper harekatı! İşte Sergen Yalçın'ın hayran kaldığı isim

Makedonya'nın Shkendija takımında forma giyen Bejtulai, bu sezon 11 resmi maçta görev yaparken başarılı performansıyla da değişmezi oldu.

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