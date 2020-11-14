Süper Lig'e beklediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta gözler şimdiden transfere çevrildi.

Siyah-beyazlı yönetim, özellikle defans hattında yapılan büyük hatalar nedeniyle ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor.

SÜRPRİZ İSİM BEJTULAI! Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın stoperi Egzon Bejtulai oldu

Sergen Yalçın'ın Kuzey Makedonya'nın Gürcistan'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.