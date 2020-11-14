Beşiktaş'ta corona sıkıntısı... Tüm planlar alt üst!

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın büyük bir kadro sıkıntısı içine girmiş durumda. Beşiktaş, 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcusunun sonucunun pozitif çıkması ile kadro açısından zor bir döneme girdi. Kulüp tarafından resmi olarak isimleri açıklanmasa da başkan Ahmet Nur Çebi, dün katıldığı bir yayında 9 Kasımda Covid-19 olan futbolcuların defans hattından olduğunu söylemiş ve Vida'nın da milli takımda pozitif çıkmasıyla 'defansın tamamı neredeyse yok oldu' ifadesini kullanmıştı

SAVUNMA ORTADA YOK

Mevcut durumda kart cezalısı kaleci Ersin dışında sakatlıkları bulunan N'Koudou, Töre ve Welinton'a, Covid-19'lu futbolcular da eklendiğinde teknik direktör Yalçın'ın elinde 3'ü altyapıdan 2'si kaleci olmak üzere elinde 16 futbolcu kalıyor. Tecrübeli teknik adam bu durumda Başakşehir maçının kadrosunu kalan 16 futbolcudan oluşturacak ve kendisini en çok zorlayacak olan bölge de defans hattı olacak. Sakatlığını atlatarak takımla çalışan N'Koudou ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre de hazır hale gelebilirse Başakşehir maçının kadrosu 18'e çıkabilecek

TEK STOPER MONTERO

Elinde sağlam tek stoperi Montero kalan Yalçın, genç futbolcu Erdoğan Kaya veya orta sahadan Josef-Atiba ikilisinden birini stopere çekecek. Sağ bekte ise Dorukhan, şu an için görünen en büyük aday durumunda. Defansın solunda oynayacak futbolcu ise Rıdvan olacak.

ORTADAN DESTEK

Orta saha ve forvette eli biraz daha rahat olan Sergen Yalçın, Josef ve Atiba'yı hem defansta hem de orta sahada görevlendirebilecek. Sağ kanatta Ghezzal, ortada Mensah, Lajic gibi alternatifleri olan tecrübeli teknik adamın, sol kanat ve forvette Larin - Aboubakar seçenekleri var

ALTYAPIDAN TAKVİYE YAPACAK

Corona virüsü vakaları dışında sakatlıklar ve milli takıma giden oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan 48 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi sağlık heyetinden gelecek habere göre altyapıdan A takıma oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.