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İngilizler duyurdu... 'a müjdesi!

gazetesi, Başkanı ’nin talebine ‘onay çıkabileceğini’ açıkladı. Cenk'in transferiyle ilgili son kararı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
İngilizler duyurdu... Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Başkanı 'nin, "'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu. gazetesi, Türk golcünün oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Burcu EKEN

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