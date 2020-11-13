Sergen ayrılmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Yalçın'ın görevi bırakacağı iddialarını yalanlayan Çebi, "Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş'ın başarısı. İkimizin tek bir amacı varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnişler çıkışlar olacaktır. Ne biz, ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu söylenenler yalan, kasıtlı olarak çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

BEN BURANIN ADAMIYIM

Sergen Yalçın da ayrılık iddialarına çok net bir yanıt verdi. Yalçın, "Herkes bilsin, Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışsam bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği bir yer değil. Benim Beşiktaş'ı bırakmam söz konusu olmaz. Benim burada bunu yapma lüksüm de yok çünkü çok zor şartlarda beraber yola çıktık. Ben Beşiktaş kimliği olan bir adamım, ben buranın adamıyım, camianın sembol isimlerinden biriyim. Yok bıraktı, bırakma kararı aldı falan, böyle şeyler olması mümkün değil" yorumunu yaptı.