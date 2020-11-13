Ersin Destanoğlu’na 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Açıklamada, "Beşiktaşlı sporcu Ersin Destanoğlu'nun 6 Kasım'da oynanan G.Antep maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Bu karara göre Ersin, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında forma giyemeyecek. Siyah- beyazlı yönetimin cezanın düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.