Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu’na 2 maç ceza

’na 2 maç ceza

(), Destanoğlu'na 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:21 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ersin Destanoğlu’na 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Destanoğlu'na 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Açıklamada, "Beşiktaşlı sporcu 'nun 6 Kasım'da oynanan G.Antep maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Bu karara göre Ersin, ve F.Bahçe maçlarında forma giyemeyecek. Siyah- beyazlı yönetimin cezanın düşürülmesi için 'na itiraz edeceği öğrenildi.

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