Beşiktaş’ta vaka sayısı 8’e çıktı

Beşiktaş, 3 oyuncusunda yeni tip corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını, ülkelerinin milli takımında yer alan iki futbolcusunda da pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi. Biri kadro dışı bırakılan olmak üzere üç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Ayrıca, ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandığının kulübe bildirildiği kaydedildi. Takip, izolasyon ve tedavi süreci başladı. Daha önce de üç futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.