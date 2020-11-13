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'ta mesaisi

, 'in 9. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, BJK 'nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 16:29
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir mesaisi

'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü 'i konuk edecek , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları sonrası kuvvetlendirme çalışmalarının yapıldığı idman stretching ile sona erdi.

Hafta sonunu izinli geçirecek siyah-beyazlılar, 16 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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