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'ın golcüsü milli takımda iki gol birden attı!

'ın Kamerunlu golcüsü , milli takımda coştu. Yıldız futbolcu, Kamerun'un ile karşılaştığı mücadelede 2 gol birden attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 09:32
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar milli takımda iki gol birden attı!

'ın sezon başında renklerine bağladığı golcü oyuncu , Kamerun'un Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu karşılaşmasında 'i 4-1 mağlup ettiği maça damga vurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar Afrika Kupası Elemeleri'nde yıldızlaştı. Kamerun Milli Takımı'nın, Mozambik ile mücadele ettiği maça ilk 11'de başlayan yıldız isim, ülkesinin 38 ve 48. dakikalarda golünü kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan çıktı. Kamerun'un diğer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Kamerun 7 puana ulaştı ve grupta lider oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldı.

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